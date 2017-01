Dikush parashikon fundin e njerëzimit më 2017

Bashkë me Vitin e Ri vijnë dhe teoritë konspirative. Më e fundit është publikuar ditën e parë të vitit që sapo kemi nisur nga Daily Star dhe thotë që liderët botërorë planifikojnë të ndërtojnë bunkerë, ku të mund të fshihen më pas, me qëllim që t’i shpëtojnë apokalipsit që do të pësojë Toka gjatë këtij viti.

Sipas këtij plani sekret, thuhet se gjatë këtij viti do të ndërtohen komplekse të mëdha nëntokësore që lidhen me trena të shpejtësisë së lartë, ndërsa shtohet se një i tillë ka nisur të ndërtohet në malet ‘Rocky” në SHBA. Kjo teori është zhvilluar nga Robert Vicino, i cili thuhet se është kryetari i një kompanie për të mbijetuarit, me emrin ‘Vivos”.

Por sipas tij, këto komplekse nëntokësore nuk janë destinuar për njerëzit e thjeshtë por vetëm për elitën e botës.

“Ata nuk kanë një plan shpëtimi për ju dhe për mua, por për veten e tyre”,- theksoi Vicino në shkrimin e tij. Ai pretendon se qeveria amerikane ka nisur ndërtimin e vendstrehimeve të mbijetesës që në vitin 1983.

“Më e madhja prej tyre është e vendosur në Kolorado, nën qytetin e Denverit, dhe ka hapësirë për vetëm

10,000 njerëz, me hapësira të destinuara për zyrtarë të qeverisë dhe njerëz të fuqishëm’,- shton ai.

Kompleksi lidhet me kryeqytetin e SHBA-ve, Uashingtoni nga një rrugë nëntokësore që bëhet e kalueshme me anë të një treni të shpejtësisë së lartë”,- pretendon ai më tej.

Gjithçka sipas tyre bëhet për t’i shpëtuar ardhjes së Planetit X, i njohur ndryshe edhe si Nibiru, që pritet të godasë tokën shtatorin e këtij viti.