Dikur luante kundër Cristiano Ronaldos, sot berber në Elbasan (FOTO)

Ish-futbollisti i Gramozit, Kukësit Bledar Lenka ka pasur rastin të luajë edhe kundër yllit madrilen Christiano Ronaldo.

Por sot Bledari nuk është më në fushën e futbollit, kjo sepse ai tanimë është berber në Elbasan.

Mund të duket e çuditshme por është vërtetë. Bledari ka rrëfyer për “Panorama Sport” arsyen pse vendosi të heq dorë nga futbolli.

“Kam luajtur në të gjitha kategoritë e futbollit shqiptar, por suksesin më të madh e kam arritur kur u ngjita në Superiore me Gramozin dhe me Kukësin. Jam aktivizuar në pjesën e dytë të ndeshjes ndaj Real Madrid dhe nuk e harroj, pasi të luash në një ndeshje të atillë të mbushur me yje nuk harrohet asnjëherë”.

“Por, një moment i thashë “stop” futbollit, pasi nuk luhej me plot strese. Futbollistët me atë rrogë mbahen, ndërkohë që një herë e merrje, një herë tjetër jo. Tani jam berber dhe është një punë që e bëj me dëshirë. Futbollin e kam pasion, por kam një profesion që paguhet më mirë se një futbollist”,- thotë ai.