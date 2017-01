Diellza Kolgeci zhvishet në -23 gradë dhe shtrihet në borë! (Foto/Video)

Temperaturat gjatë këtyre ditëve kanë rënë shumë, gjë që nuk ka qenë e pritshme për shumë qytetarë.

Por, Diellza Kolgeci duket se nuk e ndien fare këtë acar, madje ajo këtë gjë e bën çdo vit gjatë stinës së dimrit.

Ajo momentalisht ndodhet në Bansko me shoqen e saj Afërdita Paqaradën, me ç’rast ka pozuar me bikini, duke ua bërë njerëzve me dije që mos të ankohen meqë është muaji janar, e jo korrik.

Këto fotografi ajo i ka publikuar në llogarinë e saj Snapchat, ku vërtetë ka treguar se është shumë rezistuese ndaj të ftohtit.