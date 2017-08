Diamanti i rrallë i kuq në ankand për 10 milionë dollarë

Diamantët e kuq janë më të rrallët absolutisht. Ai që arrin të mbajë një të tillë në dorën e tij është me të vërtetë me fat. Kështu thotë Graeme Thompson i shtëpisë së ankandeve Bonhams që do të nxjerrë shumë shpejt në shitje të çmuarën Argyle Everglow, një diamant i kuq nga 2.11 karat.

Për të kuptuar se sa i rrallë është ky gur i çmuar mjafton të dish se Rio Tinto, shoqëria pronare e minierësë ë australiane Argyle, që ka nxjerrë diamantin, ka nxjerrë vetëm 20 ekzemplarë të diamantit të kuq në 33 vitet e fundit të aktivitetit të saj.

Diamanti do të dalë në ankand për çmim bazë prej 10 milionë dollarësh, bëjnë të ditur burime. Evergloë nuk është më pak i çmuar mes diamantëve të kuq të ekzistojnë, i pari është gjetur në Brazil në 1990 Moussaieff Red, 5.11 karat. /Lajmi.net/