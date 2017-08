Detaje rreth ceremonisë së varrimit të Bajram Rexhepit

Kryeministri i parë i Kosovës, Bajram Rexhepi, i cili vdiq sot, do të varroset me ceremoni shtetërore. E pas vdekjes së tij, Qeveria mbajti mbledhje të jashtëzakonshme lidhur me organizimin e ceremonisë së varrimit të ish-kryeministrit.

Klan Kosova merr vesh se varrimi i ish-Kryeministrit të Kosovës, Bajram Rexhepi, do të bëhet nesër në varrezat e “Dëshmorëve” në Shipol të Mitrovicës, pas orës 16:00.

Rexhepi ndërroi jetë në moshën 63-vjecare mëngjesin e sotëm në një spital të Turqisë