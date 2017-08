“Despacito” thyen rekodrin e “See you again”, ja shifra marramendëse e klikimeve (Video)

Një garë e ngushtë është zhvilluar mes këngës "See you again" nga Wiz Khalifa dhe Charlie Puth si dhe asaj "Despacito" nga Luis Fonsi dhe Dady Yankee.

Pasi kishte thyer rekordin e këngës “Gangam Style”, projekti “See You Again” u mposht nga kënga “Despacito”, shkruan lajmi.net.

Me 2,999,454,088 klikime, hiti “Despacito” është kënga më e klikuar në historinë e Youtube dhe atë i publikuar në muajin janar të këtij viti.

Për dallim nga kënga e Wiz Khalifës që është publikuar në vitin 2015, e cila deri tani ka 2,994,666,375 klikime. /Lajmi.net/