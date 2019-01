Dështon BREX-it, deputetët votojnë kundër marrëveshjes së Theresa May

Parlamenti i Britanisë së Madhe ka hedhur poshtë marrëveshjen e Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Europian.

Vetëm 202 vota ishin pro kësaj marrëveshje, ndërsa shumica dërrmuese me 432 vota kundër bënë që kjo të jetë humbja më e madhe e qeverisë së Britanisë së Madhe që nga viti 1924, shkruan lajmi.net.

Theresa May gjatë gjithë kohës ka bërë thirrje që të mbështetet marrëveshja e saj për largimin e Britanisë nga BE, por kjo nuk ka ndodhur as pas pesë ditësh debat.

Kreu i Partisë së Punës Jeremy Corbyn tani ka paraqitur një mocion mosbesimi në qeveri, gjë që mund të shkaktojë zgjedhje të përgjithshme.

Nëse deputetët votojnë për të mbështetur një mocion mosbesimi, qeveria, ose kushdo tjetër që mund të dominojë mazhorancën, do t’iu duhen 14 ditë për të fituar mocionin.

Nëse ata nuk mund ta fitojnë atë, atëherë do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. /Lajmi.net/