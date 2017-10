Dështimi në Kamenicë: Flet kandidati i PDK-së për kryetar të kësaj komune, Kujtim Gashi

Partia Demokratike e Kosovës në komunën e Kamenicës ka dalë e treta në renditje, duke mos e siguruar as balotazhin.

Shkaqet që kanë quar në rënien e PDK-së në Kamenicë u cilësuan të shumta, por cilat janë problemet kyçe të ngecjes së PDK-së atje?

Lajmi.net ka kontaktuar me kandidatin për kryetar të Komunës së Kamenicës nga PDK, Kujtim Gashin i cili përmendi disa arsye që qytetarët e penalizuar në këto zgjedhje.

Gashi tha se struktura aktuale e partisë në Kamenicë nuk është në nivelin e duhur, nuk ka punuar sa duhet dhe konsideron se duhet reformim rrënjësor.

“Një prej elementeve që ne jemi ndëshkuar është qeverisja aktuale, që ka qenë për katër vitet e fundit. Konsideroj se strukturat e partisë në nivelin lokal nuk kanë qenë në nivelin duhur, edhe në zgjedhjet qendrore kemi pasur rënie goxha të madhe”, u shpreh ai.

Gashi tha, se për dallim nga zgjedhjet e nivelit qendror, PDK-ja në Kamenicë në zgjedhjet lokale ka rritje të konsiderueshme.

“Duke pasur parasysh nga zgjedhjet e nivelit qendror tashmë kemi rritje goxha të madhe. Andaj mos angazhimi i strukturave të partisë që janë struktura të vjetruar të partisë që janë nga themelimi i partisë, pa asnjë reformë na ka ndëshkuar”, tha Gashi.

Ai në vazhdim tha se do të insistojë që të referohet partia dhe të ketë individ të rinj që punojnë për rritjen e partisë.

“Nuk është ndërmarr asnjë hap për reformim. Do të jem insistuesi më i madh për ta reformuar partinë. Gjatë fushatës kam punuar me struktura të të rinjve, gjenerata të reja që kanë pasur vullnetin më të mirë me na përkrah”, deklaroj ai më pas.

Kujtojmë, se Kujtim Gashi nga PDK në zgjedhjet lokale ka marr 2.657 vota ose të kthyer në përqindje 15,30%. /Lajmi.net/