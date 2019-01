‘Dështaku’ i Chelseas sërish në huazim

Chelsea duket se e ka harruar një lojtar në huazim.

Chelsea e ka lënë në huazim Abdul Rahman Baba te Schlake për dy sezonet e fundit, ndërsa ai do të largohet në këtë afat.

Skuadra londineze nuk e do rikthimin e tij në skuadër, andaj lojtari do të kalojë në Francë, përcjell lajmi.net.

Rahman Baba do të transferohet te Reims deri në fund të sezonit, ndërsa në verë Chelsea do të vendos nëse do ta shet atë.

Me shumë gjasë skuadra londineze nuk do ta kërkoj më kthimin e tij, gjersa do të tentojë t’i marrë 5 milionë euro nga shtija e tij. /Lajmi.net/