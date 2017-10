Dëshironi të thyeni rregullat? Si të zgjidhni të dashurin perfekt

Fiziku nuk mjafton ndonjëherë: Për të fituar të dashurin perfekt duhet inteligjencë, gatishmëri, ironi… por mbi të gjitha

Mund të ketë shumë mënyra, por përpiquni të gjeni atë të suksesshmen: për seksin e butë karta fituese në dashuri është gjithmonë butësia.

Ëmbëlsia së bashku me dëshirën për të luajtur dhe kënaqësinë e gjetur janë përzierja fituese për një takim dashurie me një shkallë të lartë pasioni. Ja identiteti i të dashurit perfekt për të tradhtuar….ose për të gjetur dashurinë e vërtetë?

Herët ose vonë mund t’u ndodh të gjithëve që të keni dëshirë për thyerje rregullash. Marrëdhëniet afatgjata, dihet, përfundojnë të zbehen për shkak të rutinës, të mbyten nga problemet e përditshme: shkolla, fëmijët, puna, faturat për t’u paguar dhe apo stresi, transmeton Gazeta Shqip.

Një flirt i vogël ndoshta mund të ngjallë dëshirën për të jetuar dhe të ndezë një dritë të re në marrëdhënien e çiftit – përse jo – edhe pse të vendosësh martesën tuaj në rrezik nuk është në qëllimet tuaja. Kështu që të zgjedhësh të dashurin ideal nuk është e lehtë, por mund të përpiqemi t’ju japim ndonjë sugjerim të vogël.

Bashkëpunues: I dashuri ideal është… tashmë i zënë! Në fakt, rreziku i një burri ‘single’ është që mund të lidhet pa qenë në gjendje të japë kohën dhe vëmendjen e nevojshme. I dashuri perfekt, duhet të bëjë llogaritë e kohës, duke mos kërkuar shumë nga ne, dhe të jetë i kënaqur me kohën që i ofrohet pa cenuar jetën familjare. Më mirë se kaq nuk bëhet!

E qeshura bën mirë: Shkujdesja është vendimtare nëse jemi duke kërkuar për flirt. Të jetuarit e një çasti gëzimi duke lënë mënjanë problemet, është një marrëveshje për të cilën duhet të bini dakort, por nuk duhet të harroni të ngrini sensin e humorit e ironisë, të cilat sjellin një atmosferë gëzimi e bëjnë të mos ndjehet koha.

Fjalë, fjalë, fjalë: Femrat e dinë: me fjalë nuk rrihet askush! Dialogu, fjala e mirë, komplimenti na bëjnë të lumtur dhe të fluturojmë nga gëzimi. Kështu që i dashuri perfekt duhet të dijë të na fitojë me atë që na thotë (dhe na shkruan …në ‘smartphon’), sepse do të na ndezë fantazinë, duke rritur dëshirën për të kaluar sa më shumë kohë bashkë.

Proshutë? Edhe po: Meshkujt me fizik të mirë janë shumë të pashëm, por ata të rrisin frikën që nuk je në lartësinë e formën e duhur: Shenjat e celulitit, shenjat e shëndetit në kofshë dhe gjoksi pak i rënë sigurisht nuk përmirësojnë vetëvlerësimin. Kështu që duhet t’i themi po mashkullit simpatik dhe të përkushtuar dhe po atij “normal” që tërhiqet nga mendja jonë dhe jo nga barku jonë apo fytyra e velinave.

Hapësirë për fantazi: Sa më pëlqejnë surprizat! Nëse jeni edhe ju nga ato që çmenden për një lule jashtë programit, një vizitë të papritur, një ftesë për një darkë intime, një fundjavë romantike me masazhe dhe përkëdhelje, do të thoshe se i dashuri perfekt është ai që herë pas here arrin të na befasojë. Nëse gjeni një burrë të tillë, mos e lini të ikë: një njeri i aftë të kultivojë shijen e gjërave të vogla është jashtëzakonisht i rrallë. Kush di të dhurojë ëmbëlsi në një histori dashurie është një burrë që meriton më shumë se një natë pasioni: dhe nëse ngulmojmë për ta pasur gjithë jetën? Ja vlen të tentosh! /Lajmi.net/