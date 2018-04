Deputetja e VV-së shkruan fjalë emocionuese pas vdekjes së aktivistes 24-vjeçare

Deputetja e Vetëvendosjes, Arbërie Nagavci ka reaguar pas vdekjes së aktivistes nga Gjakova, Nita Rexhës.

Ajo ndërroi jetë pas një aksidenti të rëndë që kishte pësuar.

‘E ëmbla jonë Nita Rexha,

Na trondite e trishtove pamasë me largimin tënd të hershëm nga kjo botë!

E dashur, vetëm fizikisht nuk do të jesh me ne,

Do të mbetesh gjithnjë në kujtimet tona më të bukura, secili aktivist do të kujtojë buzëqeshjen, çiltërsinë dhe energjinë tënde pozitive!’.

Gjakova sot ndan dhimbjen me familjen, miqt e shoqërinë!

Ishe e të gjithë neve, e mira Nitë!’, ka shkruar Nagavci në Facebook.

Ndërsa lajmin e ka bërë të ditur aktivistja tjetër nga Gjakova, Mimoza Shala.

“Pas një aksidenti të rende, vdiq Nita Rexha në moshën 24 vjeçare. Nita ishte edhe aktiviste e Levizjes VETËVENDOSJE! Varrimi bëhet sot në ora 17:00”, ka shkruar shkurt Shala ën faqen e saj të Facebook.

Nuk dihet se kur ka ndodhur ky aksident./