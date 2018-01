Deputetja e VV-së i thurr elozhe Kurtit, godet të larguarit

Deputetja e Vetëvendosjes, Fitore Pacolli, në një status të gjatë në Facebook, ka vendosur t’i thurr lavde Albin Kurtit, i cili gjatë ditës së nesërm do ta marr edhe zyrtarisht drejtimin e VV’së. Pacolli po ashtu ka bërë thirrje që nesër secili anëtar i partisë ta jap votën për Kurtin.

“Nesër ne votojmë për udhëheqësin e ardhshëm të Lëvizjes, Albin Kurtin, i cili së bashku me të gjithë aktivistët do të marr përsipër një detyrë shumë të rëndësishme që organizatën tonë dhe të popullit ta drejtoj në rrugën e duhur”, ka shkruar ajo.

Ky është postimi i plotë i Pacollit në Facebook:

Nesër janë zgjedhjet e brendshme për kryetar të Lëvizjes VETËVENDOSJE!. Nesër secili anëtar duke shfrytëzuar të drejtën e tij/saj voton për kandidatin i cili do ta drejtoj Lëvizjen VETËVENDOSJE! për katër vitet e ardhshme.

Nesër është ditë e rëndësishme për Lëvizjen, për përcaktimin tonë si aktivist dhe si qytetarë të Republikës, për demokracinë dhe për rrugën që do të ndjek Lëvizja jonë. Është ditë e rëndësishme për Republikën sepse e ardhmja e Lëvizjes ndikon në të ardhmen e saj.

Nesër ne votojmë për udhëheqësin e ardhshëm të Lëvizjes, Albin Kurtin, i cili së bashku me të gjithë aktivistët do të marr përsipër një detyrë shumë të rëndësishme që organizatën tonë dhe të popullit ta drejtoj në rrugën e duhur.

Javëve të fundit u fol shumë për Lëvizjen dhe të ardhmen e saj. U fol shumë sepse të gjithë qytetarët janë të vetëdijshëm se pa Lëvizjen VETËVENDOSJE! sot Republika jonë do të ishte shumë më e dobët, më gjymtuar dhe më e pashpresë. Prandaj edhe shqetësimi i qytetarëve për Lëvizjen ishte i madh dhe i kuptueshëm. Lëvizja ka qenë dhe mbetet shpresa e vetme që kanë qytetarët andaj përgjegjësia jonë bëhet akoma më e madhe.

Të dorëhequrit, duke ditur fare mirë ndjesinë që kanë qytetarët për Lëvizjen, planifikuan dorëheqjet e tyre të njëpasnjëshme me qëllimin që të tronditnin qytetarët, aktivistët dhe përkrahësit e Lëvizjes dhe mbi të gjitha t`i bënin presion Albinit dhe aktivistëve që t`i nënshtroheshin disa individëve të cilët mbi organizatën vendosën interesat e tyre individuale. Përderisa vazhdonin me dorëheqje të njëpasnjëshme, duke llogaritur mirë ditët dhe kohën dhe kështu të bënin presion që kushtet e tyre të pranoheshin, filluan të shqetësohen dhe të pyetnin se si nuk po trajtohen me shqetësim dorëheqjet e tyre.

Shqetësimi rreth asaj se cfarë po ndodh në Lëvizje asnjë moment nuk u përqëndrua tek individët por tek organizata dhe e ardhmja e saj dhe kjo u pa shumë mirë nga numri i madh i qytetarëve dhe përkrahësve të Lëvizjes të cilët stërmbushën sallat në të gjitha qytetet ku u prezantua platforma e udhëheqjes së Lëvizjes nga Albini.

Lëvizja VETËVENDOSJE! do të vazhdoj të lëviz së bashku me qytetarët drejt të drejtës tonë për vetëvendosje, për barazi sociale, solidaritet e zhvillim ekonomik e shoqëror.