Deputetja e dorëhequr nga VV-ja: Shpend Ahmeti do të jetë kryetar i partisë së re

Partinë e re që do ta themelojë Grupi i Pavarur i Deputetëve, me shumë gjasë do ta udhëheq Shpend Ahmeti, kryetar aktual i Prishtinës.

Se Ahmeti do të jetë në krye të Partisë së re, e tha në IMAZH të RTK-së, deputetja e këtij grupi Besa Baftiu.

“ Është e vertetë që mbizotëron bindja që Shpend Ahmeti, mund ta udhëheq partinë. Të gjithë besojmë që Shpendi mund të jetë i suksesshëm në krye të paritsë siç ishte dhe siç është në krye të Prishtinës”, deklaroi Baftiu.

Ajo theksoi se Shpend Ahmeti së shpëjti do të bëhet pjesë e partisë së re, dhe do të jap kontributin e tij. Deputetja Baftiu u shpreh e bindur se emri i partisë së re do të jetë Partia Socialdemokrate e Kosovës, dhe për këtë thuaja se gati është arritur marrëveshja me Kaqusha Jasharin.