Deputeti që kërcënoi gazetarin Kajtazi: Qytetarët do t’i përfaqësoj me dinjitet

Deputeti i ri i AAK-së, Bekë Berisha u përfol sot se ka kërcënuar me jetë kryeredaktorin e gazetës “Insajder”, Vehbi Kajtazi.

Ky i fundit dhe redaksia e gazetës i kanë bërë thirrje kryeministrit Ramush Haradinaj që ta dënojë këtë kërcënim dhe të distancohet nga Bekë Berisha.

Mirëpo, sqarime për këtë kërcënim ende nuk ka dhënë as Bekë Berisha.

Bile Berisha sot është certifikuar si deputet i Parlamentit të Kosovës.

“Sot u certifikova si deputet i Parlamentit të Kosovës. Dua të ju falënderoj përzemërsisht për besimin qe me dhatë ju te nderuar përkrahës, aktivist, shoqëri dhe familje, dhe do mundohem qe me gjithë qenien time të ju përfaqësoje denjësisht. Qytetarë të dashur, të nderuar përkrahës, nga dita e marrjes së postit te Kryeministrit Haradinaj, Kosova ka filluar të ndryshojë në qasje, ka filluar që qytetarit të Kosovës t’u kthehet dinjiteti. Nga sot do fillojë dhe një detyrë e re për mua, një detyrë jo shumë e lehtë, por e domosdoshme për të përfaqësuar me dinjitet, qytetarin e ndershëm, bujkun, mjekun, veteranin, policin, sipërmarrësin, të gjithë qytetarët pa dallim”, ka shkruar nder tjerash Berisha, raporton lajmi.net.

“Nëse ma përmend emrin edhe një herë në gazetë, të pret plumbi në ballë”, citon Kajtazi ta ketë kërcënuar deputeti i ri i Kuvendit.

Për këtë ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK). /Lajmi.net/