Deputeti i VV-së: Kush e voton Demarkacionin, do ta mallkojë djalli e historia

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Lajçi, ka përdorur një gjuhë aspak politike për të përkufizuar ata që do ta votonin Demarkacionin me Malin e Zi në këtë formë që është – formë që për Lajçin është e gabuar.

Ai, në tryezë me temën “Shënimi i kufirit me Malin e Zi – Korrektimi para ratifikimit”, tha se ata që e votojnë Demarkacionin do të jenë të mallkuar.

“Nëse dikush e voton marrëveshjen e demarkacionit si të tillë, atëherë do ta mallkojë djalli. Do ta mallkojë historia”, ka thënë Lajçi.

Ish-anëtari i komisionit qeveritar për shënjimin e kufirit ne Malin e Zi shtoi se “territori i Republikës së Kosovës po rrudhet në mënyrë drastike”.

Ai tutje tha se nëse ratifikoet kjo marrëveshje, gjithmonë do të ketë probleme me Malin e Zi.

“Nëse kjo vijë ratifikohet si është, gjithmonë do të ketë problem me Malin e Zi. Asnjëherë nuk do të ketë qetësi nëse përcaktohet ky kufi”, tha Lajçi. /Lajmi.net/