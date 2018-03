Deputeti i PDK-së: Edhe Srpska do të reflektojë për ushtrinë!

Forca e Sigurisë së Kosovës shumë shpejt do të futet në procesin e transformimit e saj në Forcë të Armatosur. Përfaqësuesit qeveritar vlerësojnë se pengesat e deritashme në këtë proces do të largohen.

Deputeti nga radhët e PDK-së, Fadil Beka është shprehur optimist se Kuvendi i Kosovës shumë shpejt do të jap dritën jeshile për këtë çështje.

Madje, Beka, i cili njëherësh është edhe anëtar i Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, shpreson se reflektim do të ketë edhe nga deputetët e Listës Srpska, të cilët më parë kishin qenë kategorik kundër transformimit të FSK-së në FAK.

“Ushtria duhet te behet përmes ndryshimeve kushtetuese,besoj qe edhe lista ka me reflektu,qe do të thotë se edhe ata do të votojnë ndryshimet kushtetuese për formimin e Ushtrisë së Kosovës”, ka thënë ai për “Indeksonline”.

Ndryshe, ditë më parë ndihmës/Sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euro-Azinë, Wess Mitchell deklaroi se askush s’mund t’i vendosë veto transformimit të FSK-së në FAK.

“Kosova ka të drejtë të formojë forcat e saj profesionale që do të merreshin me sigurinë dhe në të cilat do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës dhe në vazhdojmë të themi se askush nuk mund të vërë veto dhe të pengojë Kosovën që të zhvillojë strukturat e tilla”, tha ai.