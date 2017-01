Dënohen me nga një vit burgim tre persona që rrezikuan pejanët gjatë gjuajtjes me armë

Tre persona janë dënuar me nga një vit burg nga Gjykata e Pejës, për veprën penalë shkaktim i rrezikut të përgjithshëm.

M.K, XH.K dhe D.S, gjykata i ka shpallur fajtor, dhe i ka dënuar me një vit burgim (ku do t’iu llogaritet koha e kaluar në paraburgim), si dhe dënim me gjobë në vlerë prej 800 euro.

Ata janë akuzuar pasi kanë qenë të përfshirë në një shkëmbim me armë zjarri në qytetin e Pejës, duke i rrezikuar edhe njerëzit që gjendeshin afër vendit të ngjarjes.

Gjatë gjuajtjeve gjithashtu janë dëmtuar edhe disa xhama të lokaleve dhe dy vetura që gjindeshin pranë.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë drejtë ankesë në Gjykatën e Apelit në afat prej 15 ditëve. /Lajmi.net