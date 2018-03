Dënimi i Skënderbeut, dënimi më i madh në histori të futbollit

Skënderbeu është dënuar me 10 vite mospjesëmarrje në garat evropiane dhe 1 milion euro dënim me të holla, me akuzën se ka kurdisur ndeshjet nga Komisioni i Etikës së UEFA-s.

Ky dënim, është më i madhi në historinë e futbollit që i është shqiptuar një skuadre.

Klubi ka reaguar me një deklaratë për shtyp duke thënë se do ta dërgojnë këtë çështje në CAS, ndërsa dënimin nga Komisioni i Etikës së UEFA-s e ka cilësuar si të pahijshëm.

“Përpara këtij vendimi, e vetmja mënyrë për KF Skënderbeun për të mbrojtur punën shembullore të klubit dhe krenarinë e komunitetit sportiv korçar e kombëtar mbetet apelimi në CAS dhe në Gjykatën e Lartë Federale Zvicerane”, thuhet në një pjesë të reagimit të KF Skënderbeut.

“Është e qartë për të gjithë shqiptarët se drejtësia sportive e UEFA-s është tërësisht në funksion të interesave striktërisht private të këtij institucioni dhe të partnerëve të tij”.

Në vazhdim të reagimit të skuadrës korçare, thuhet se drejtësia e pavarur sportive do të konfirmojë pafajësinë e tyre, duke rrëzuar vendimin absurd të Komisionit të Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës të UEFA-s./Lajmi.net/