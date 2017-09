Demokracia Plus shpalos raportin për monitorimin e OSHP-së

Demokracia Plus (D+) ka bërë të ditur se sot do të organizon një konferencë për media ku do të shpalos raportin për monitorimin e Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP).

Në kuadër të kësaj konference do të publikohen të gjeturat në lidhje me ankesat për prokurim publik, konfliktin e interesit dhe çështje të tjera të cilat e kanë ndikuar ndarjen e drejtësisë nga OSHP.