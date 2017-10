Demarkacioni: Fitorja e Gazmend Muhaxherit mesazh për kryeministrin Haradinaj

.

Gamen Muhaxheri kryetar aktual i komunës së Pjesës nga radhët e LDK-s në zgjedhjet e 22 tetorit ka fituar edhe një mandate qeverisës.

Përveç garës me kundërkandidatët për ofertën qeverisëse, Muhaxhiri ka pasur edhe një ‘kundërshtar’ tjetër që ka të bëjë me rajonin e Pejës, demarkacionin me Malin e Zi.

Muhaxhiri ka qenë pro versionit të nënshkruar në Vjenë në vitin 2015, nga i cili ai thotë se Kosova nuk humb territor, ashtu siç pretendon AAK e Ramush Haradinajt, e cila është pritur që pikërisht nga kjo çështje të shënojë rritje të numrit të votave.

Por, qytetarët e Pejës nuk e kanë ndëshkuar Muhaxherin që mbrojti versionin aktual të demarkacionit.

Ai në këto zgjedhje ka fituar pa balotazh duke rritur numrin në afër 10 për qind, në krahasim më zgjedhjet e vitit 2013.

Sipas analistit politik, Imer Mushkolaj kjo tregon se qytetarët e Pejës kanë përkrahur versionin aktual të demarkacionit, duke shpërblyer edhe qëndrueshmërinë e tij në argumentimin se Peja nuk ka humbur territor, nga marrëveshja e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi.

Ai thotë se ky rezultat duhet të jetë një mesazh edhe për kryeministrin Haradinaj.

“Rezultati ka treguar që qytetarët e Pejës e kanë përkrahur versionin aktual të demarkacionit edhe një prej shkaqeve që e kanë shpërblyer Muhaxherin. Nuk besoj që dikush më mirë se qytetarët e rajonit të Pejës i dinë problemet me kufirin, por po duket që qëndrueshmëria e z. Muhaxhirit në mbrojtje të këtij version duke argumentuar se territori i komunës së Pejës nuk është zvogëluar ka bërë që qytetarët të jenë pajtuar më të”, ka thënë Mushkolaj për lajmi.net.

Sipas tij, po të ishte sa për demarkacionin, do duhej që kandidati i AAK-së të ishte i pakontestueshëm në zgjedhjet e 22 tetorit.

Mushkolaj ka vlerësuar se rezultati në Pejë do të duhej të ishte një mesazh për kryeministrin Haradinaj.

“Nuk e di nëse kryeministri do ta marr si një mesazh të fragmentuar vetëm në bazë të këtyre rezultateve, por gjithsesi se duhet të jetë një mesazh për kryeministrin”, ka thënë Mushkolaj për lajmi.net.

Gazmend Muhaxheri në Pejë në zgjedhjet e 22 tetorit, sipas rezultateve preliminare ka marr 21.568 vota apo 50,31 për qind. Ndërsa, Fatmir Gashi ka marr 13.727 vota apo 32,02 për qind./Lajmi.net/