Dema: UP synon krijimin e kuadrove me ide të reja

Marjan Dema, rektor i Universitetit “Hasan Prishtina” dhe Tahir Shabani, kryetar i Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare sot kanë folur rreth bashkëpunimit të UP-së me Universitetin e Gjenevës.

Marjan Dema, rektor i Universitetit “Hasan Prishtina”, tha se UP në vitin e fundit ka pasur të arritura.

“Ne jemi duke punuar që rrisin standardet. UP ka krijuar këtë shtet dhe ne keni obligim që të ecim përpara. Ne synojmë që UP të krijojë kuadro të reja me ide”, tha Dema në RTK.

Ai vlerësoi se UP-ja do të vazhdojë të krijojë kuadro të reja.

Sipas tij, sot në UP janë shumë programe të bursave të ndryshme të jashtme.

Kurse Tahir Shabani, kryetar i Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare, theksoi se po punon që bashkëpunimi akademik të rritet.

“Do të ketë bashkëpunim për shkëmbimin e studentëve”, deklaroi ai sot në RTK.