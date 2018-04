‘Delibal’ sapo “theu” zemrat e shumë femrave, ja çka ka bërë aktori turk

Të ngrejë dorën vajza që nuk e pëlqen Sarpin!

Ai është një nga aktorët më të mirë turq dhe padiskutim është “fiksim” i shumë femrave, të cilat janë njohur me të fillimisht në filmin “Delibal” e më pas në “Icerde”. Ndoshta nuk e dinit, por më parë Sarpi ka qenë ne një lidhje me komisaren “Sema” me të cilën ka luajtur në të njëjtin serial, por romanca e tyre përfundoi në muajin tetor.