‘Delibal’ dhe aktorja shqiptare dënohen me 4 vjet burg

Çağatay Ulusoy dhe aktorja turke me prejardhje shqiptare, Gizem Karaca janë dënuar me 4 vjet e 2 muaj burg me akuzën "bërjen e trafikut të drogës".

Bashkë me ta, për të njëjtën krim u dënua edhe këngëtari Cenk Eren me 6 vjet e 3 muaj, shkruan ‘Ensonhaber’, transmeton lajmi.net

Vendimi i gjykatës erdhi pas një aksioni policor ku te ata edhe fytyra tjera publike u gjetën sasi të kokainës dhe kanabisit.

Përpos se me burg, Cagatay, Gizem, Cenk Eren e të tjerët u dënuan edhe me para.

Dosja e lëndës do të dërgohet në Gjykatën e Apelit.

Nëse aktgjykimi miratohet, të pandehurit do të burgosen. /Lajmi.net/