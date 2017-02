Delawie flet për korrupsionin në takimin me kadetët e FSK-së

Ambasadori i SHBA'së në Kosovë, Greg Delawie vizitoi kazermën “Adem Jashari” të FSK-së në Prishtinë, ku u prit nga komandanti i saj, gjenerallejtënant Rrahman Rama.

Me këtë rast gjenerali Rrahman Rama e falënderoi ambasadorin e SHBA-ve, për ndihmën e pakursyer që SHBA-të po japin për FSK-në, si dhe e njoftoi ambasadorin Delawie, me angazhimin e FSK-së, si dhe bashkëpunimin me instruktorë të Gardës Kombëtare të Ajovës-SHBA-ve, gjatë trajnimeve që po zhvillohen aktualisht në FSK.