Del videoja dhe detajet tronditëse të vrasjes së aktorit turk (Video)

Detaje tronditëse publikohen lidhur me aktorin, modelin dhe prezantuesin e njohur turk Vatan Sasmaz, i cili u vra mbrëmjen e djeshme në një prej hoteleve luksozë të Stambollit nga ish e dashura e tij.

43-vjeçari Sasmaz priste një fëmijë nga bashkëshortja Yasemin Adali, me të cilën u martua në vitin 2015. Sipas “Hurriyet”, ai e kishte mësuar gjininë e fëmijës në muajin e 5-të të shtatzënisë, vetëm një ditë para se të vritej.

Ndërkohë, natën e krimit që tronditi Turqinë, ish-modelja Filiz Aker, e cila qëlloi me 4 plumba pas shpine aktorin me të cilin kishte pasur një lidhje dashurie në vitin 2009, i kishte thënë mbesës së saj se “unë do të jem e lumtur, por lumturia ime mund të mërzisë ty. Duhet të bëhesh e fortë.”

Sipas Dora Ercan, tezja e saj ushqente një ‘dashuri platonike’ për aktorin e njohur turk. Ajo i shprehu ngushëllimet e saj familjes së Sasmaz dhe bëri të ditur se Aker kishe kaluar më parë probleme psikologjike, dhe dy muaj para krimit madje kishte rregulluar edhe varrin e saj.

Lajmi i hidhur ka tronditur thellë edhe botën e showbizzit në Turqi, të cilët shprehën ngushëllimet e tyre për familjen e Sasmaz.Mes të tjerëve, Ceyda Dvenci, e njohur si Denizi e serialit “Maral” shprehu hidhërimin e saj pas marrjes së lajmit dhe ngushëllimet e saj të sinqerta për familjen.

Ndërsa Mustafa Sandal, një ndër këngëtarët më të njohur turq, kujtonte se vetëm tri ditë më parë ishte takuar me prezantuesin e njohur. Lajmi për vdekjen e aktorit u fut në listën e TT-ve në Twitter, me shumë fansa të shokuar nga lajmi i cili erdhi në kohën që në televizionet turke transmetohej seria e re e një seriali ku luante edhe Sasmaz.

Në videon e mëposhtme, aktori turk shfaqet në kamerat e sigurisë teksa futet në dhomën e hotelit pak para vrasjes.