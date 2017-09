Degjeneron situata: ‘Ti bjeri b****, ik merrja në gojë!’, Xhensila dhe Damiano zyrtarisht në ‘luftë’ (Foto)

Xhensila Pere, ish-konkurrente e Big Brother 8, ka bërë një status ironik pas publikimit të këngës së Damianos.

Ajo ka shpërndarë këngën e tij, ndërkohë që shkruan:

Kuptoj femrat që gënjehen nga gjoksi , shalët e gjata dhe fundshpina. Po ky ç’pati. Ishte mirë si mistrec Berati”.

Por Damiano nuk ka reaguar ende për këtë provokim të Xhensilës, e ndërsa në faqen e Instagramit “Big Brother Albania News” është bërë publike një bisedë me këtë të fundit dhe një fansi, e cila e ofendon me fjalë të rënda atë.

Ti ik bjeri b*thes. T*rap. Ik merrja n’goj Damianos”, shkruan ajo.

E ndërsa krahas kësaj fotoje, faqja (që nuk dihet nga kush administrohet), ka bërë një reagim të ashpër për Xhensilën:

Një ish-banore e “Bb 8” dje ka sulmuar Damiano Agalliun per projektin e tij. Shumë dakord deri këtu, sepse secili jep mendimin e tij, dhe s’mund ta ndalojmë asnjë të thotë atë që mendon. Por të tregosh me sharje dhe ofendime ordinere kundër fansave, kjo nuk më duket e drejtë. Aq më pak nga një femër. Xhensila e dashur sa për nivel e dimë të gjithë se kush je. Me shal e fundshpinë po i mban ata followsat, që masturbohen në darkë me fotot e tua. Unë di një shprehje “Një femër nuk duhet kurrë të presë privilegje të veçanta për shkak të gjinisë së saj, por as nuk duhet të pranojë paragjykimin dhe diskriminimin nga një hiç”. Shyqyr Zotit që ti nuk përfaqëson femrën shqiptare. Ke fatin të jesh tek “Dance with me” të cilën duhet të falënderosh një person nga mëngjesi deri në darkë që të futi aty. Kështu që shijoje këtë moment, shfrytëzoje, mos krijo armiq. Megjithëse ne jemi të bindur që ti me mirë di të kërcesh “napoloni” jashtë, se sa aty tek Dance. Këtë e kemi parë edhe live. Ndërsa Damiano akoma s’ka reaguar. Pse vallë?”

Por vetëm pak minuta më vonë, kjo foto dhe ky reagim janë fshirë nga faqja e Instramit.