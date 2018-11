Deda thotë se është gjynah t’i themi kësaj se çfarë kemi sot, diplomaci

Deputeti nga radhët e partisë Alternativa, Ilir Deda në seancën e Kuvendit të Kosovës, për skandalet dhe dështimin e diplomacisë, ka thënë se Kosova vetëm në vitet e 90-ta ka pasur lobim të suksesshëm.

Duke folur për dështimin e diplomacisë, ka thënë se thënë se Kosova nuk ka ditur të ndërtoj marrëdhënie me shtetet që e kanë njohur pavarësinë e vendit.

“Është gjynah t’i themi kësaj se çfarë kemi sot, diplomaci. Kosova ka pas lobim të suksesshëm në vitet e 90-ta. Debakli në UNESCO do të thotë që Kosova nuk ka ditur të ndërtojë marrëdhënie bilaterale as me shtetet që na kanë njohur. Shtetet që na kanë njohë kanë abstenuar ose kanë votuar kundër”, theksoi ai.

Deda tha se Alternativa e mbështetë taksën e 100 për qindështi të vendosur ndaj produkteve serbe gjatë ditës së djeshme. /Lajmi.net/