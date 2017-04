Deda ende s’ka vendosur nëse do ta përkrah mocionin për rrëzimin e Qeverisë

Deputeti i Kuvendit të Kosovës Ilir Deda ende nuk ka qëndrim konkret nëse e përkrah ose jo mocionin për rrëzimin e Qeverisë të inicuar nga Nisma.

Ai bën të ditur se me një vendim mund të del vetëm pas një takimi që duhet ta kenë me anëtarët e Nismës për të diskutuar rreth kësaj çështjeje.

Ilir Deda, njëherësh edhe themelues i partisë “Alternativa” tha të enjten për Express se janë duke e pritur një ftesë zyrtare nga Nisma për Kosovën që të flitet për mocionin e tyre për rrëzimin e Qeverisë.

“Qëndrimi është i njëjtë, ne ende s’kemi pasur një takim zyrtar me Nismën që të diskutojmë për iniciativën e tyre dhe pas këtij takimi eventual do të marrim qëndrim, pra ky është qëndrimi i Alternativës. Së pari duhet të diskutojmë e të shohim pas takimit tonë që pritet të mbahet”, tha Deda.

Ish anëtari i Vetëvendosjes Ilir Deda tha se janë duke e pritur ftesën nga Nisma, meqë siç u shpreh ai, një takim të ngjashëm Nisma është duke e zhvilluar me partitë tjera opozitare.

“Pra, presim prej zyrtarëve të Nismës kur do ta bëjnë ftesën për këtë takim, meqë ata po diskutojnë me subjektet tjera opozitare, po presim që një gjë të tillë ta bëjnë edhe me ne” sqaroi ai.

I pyetur nëse janë për rrëzimin e Qeverisë, Deda tha se tash është marr një iniciativë në Kuvend dhe duhet diskutuar me kolegë nga Nisma.

Për rrëzimin e qeverisë, ditë më parë, Nisma për Kosovën nisi një mocion i cili mori mbështetjen e partive opozitare.

Ata po konsiderojnë se Qeveria aktuale ka dështuar në shumë fusha, ndërkaq për shkarkimin e kësaj Qeverie janë deklaruar edhe deputetë brenda koalicionit qeverisës.