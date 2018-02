Spanjolli ka ndalur në mënyrë të pabesueshme një goditje me kokë nga futbollisti kundërshtar.

David De Gea ka bërë pritje të jashtëzakonshme ndaj Sevillas sonte.

Kjo pritje tashmë po cilësohet si ndër më të mirat të vitit në Champions. /Lajmi.net/

De gea should be banned. Too good. pic.twitter.com/wdwk9ULMHk

— Apeshot (@Apesh0t) February 21, 2018