De Gea fiton Dorëzën e Artë në Premierligë

David De Gea ka fituar Dorëzën e Artë në Premierligë.

Portieri spanjoll ka arritur të mbajë të paprekur për të 18-të herë portën këtë sezon në barazimin 0-0 në udhëtim te West Ham United.

Askush më shumë se De Gea, nuk ka arritur të mbajë portën e paprekur këtë sezon.

Ky numër mund të rritet në xhiron e fundit, ku United pret në shtëpi Watfordin.

Kujtojmë se çmimin ‘Dorëza e Artë’ De Gea arrin ta fitojë për të parën herë./Lajmi.net/

An 18th @PremierLeague clean sheet of the season for @D_DeGea means that our no. 1⃣ has claimed the Golden Glove award! 🏆

Congratulations, David! #DaveSaves 🎉 pic.twitter.com/YkMnripWBW

— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2018