De Biasi ua bën një befasi lojtarëve të kombëtares në stërvitje (VIDEO)

Futbollistët e Kombëtares shqiptare janë përballur sot me një surprizë të këndshme. Para fillimit të stërvitjes së sotme, në fushën e “Elbasan Arena” ka zbritur Gianni de Biasi, i cili është takuar me të gjithë lojtarët dhe ka qëndruar për pak minuta me ta.

Disa batuta, shumë përqafime dhe duartrokitje kanë shoqëruar këtë takim të veçantë të teknikut, i cili nuk ka kursyer batutat as me pasardhësin e tij, Christian Panucci.