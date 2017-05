De Biasi largohet nga Shqipëria, merr drejtimin e gjigantit italian

Interi po kalon situatën më të vështirë dhe siguria e vetme në Itali për të ardhmen e zikaltërve shihet te një trajner italian.

Më të lakuarit janë Antonio Konte dhe Simeone. Dy dëshirat e mëdha të presidentit Zhang nuk duket se japin shumë shpresë, pasi nuk kanë shprehur ende dëshirën për t’u larguar nga Çelsi dhe Atletiko Madrid.

Mirëpo, nga mediat italiane del një tjetër emër si ide: Xhani De Biazi. Është gazetari i kompanisë “Sky Sport”, Masimo Mauro, ai që e ka dhënë një deklaratë të tillë:

“Trajneri i Interit? Nëse nuk do të vijë Konte, them që mund të jetë De Biazi. Është trajner i zoti dhe mund të jetë një ide. Besoj se Interi do të ketë nevojë që të vendosë një trajner italian në krye të ekipit”, ka deklaruar gazetari.

