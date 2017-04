De Biasi: Jam i sigurt, ky ekip do ta fitojë Ligën e Kampionëve

Gianni de Biasi beson se Juventus mund ta fitojë Ligën e Kampionëve.

Selektori i Shqipërisë, Gianni de Biasi beson se Juventus mund ta fitojë Ligën e Kampionëve pas triumfit ndaj Barcelonës në çerekfinale.

Ai është i impresionuar nga kualitetet e “Bianconerëve” në fazën defanzive.

“Nëse do të më kërkohej të veja bast se cili ekipi do të fitonte Ligën e Kampionëve, me siguri do të zgjedhja Juevntusin, një skuadër që mbrohet mirë dhe shënon rregullisht”, tha De Biasi për Radiotelevisione Zvizzera Italiana. /Lajmi.net/

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy