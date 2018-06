De Biasi i shokuar me vdekjen e Fadil Vokrrit

Ish trajneri i Kombëtares Shqiptare, Gianni de Biasi, ka mbetur i shokuar me lajmin për vdekjen e hershme të kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri.

Postimi i De Biasit në Facebook:

Me dhimbjen me te madhe po perjetoj edhe lajmin pwr ndarjen e parakoheshme nga jeta te mikut tim Fadil Vokrri, presidentit te Federates se Kosoves ne futboll.

Vetem pak dite me pare u takuam ne Zyrih dhe pame ndeshjen bashke. Me duket e pabesueshme qe ai nuk eshte me fizikisht mes nesh.

Me respektin me te madh i percjell familjes, miqve dhe te afermve ngushellimet e mia me te sinqerta!

Lamtumire Fadil!

U prehsh ne paqe!