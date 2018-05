Dashuria, si të përballemi me një tradhëti pa vuajtur shumë

Ne kemi menduar se kurrë nuk do të ndodhte, por ja që partneri ynë na tradhtoi. Zemërim, shqetësim, zhgënjim: ja se si t’i kapërcejmë sa më mirë.

Ne do t’i kishim vënë duart në zjarr, nuk dyshonim kurrë në ndershmërinë e tij, ishim shumë të sigurt se ishim një çift i përsosur, por ndodhi. Partneri ynë na tradhtoi, ka shkelur bashkëpunimin tonë, ka zhgënjyer pritjet tona, na ka turpëruar dhe na ka ofenduar. Si të reagojmë në mënyrë që të kufizojmë sa më shumë dhimbjen?

Duket një fantazi të besojmë se partneri ynë është i pabesë dhe se ne ishim viktima të një mashtrimi, të një aventure të keqe, por megjithatë ne duhet të jemi në gjendje ta përballojmë me forcë dhe kurajë, pavarësisht zemrës që është shpartalluar.

Megjithatë ne mund të përpiqemi të menaxhojmë dhimbjen duke shmangur që të përdorim kode për të kapur në shtëpi kriminelin që ende pretendon se kemi gabuar, që jemi ne gabim dhe kemi keqkuptuar gjithçka, etj.

Përmbahuni: Nëse kjo ishte një rrëshqitje e thjeshtë? Para se të arrijmë në përfundime të nxituara, përpiqemi të marrim frymë thellë dhe të mbushim me oksigjen mushkëritë dhe idetë për të provuar të arsyetojmë, edhe kur na duket se truri ka qarqe të çmendura. Nëse partneri ynë ishte një viktimë e një shpërthimi kalimtar, pëlqimi, tërheqje dhe asgjë më shumë, përkundër mesazheve që gjetëm në telefon, duhet të përpiqemi të kapërcejmë krizën dhe të kuptojmë pse ndodhi kjo. Do të duhet kohë, natyrisht, të falim, por qetësia është virtyti i të fortëve dhe ne, nëse i mbajmë me të vërtetë, duhet të angazhohemi shumë. Forca dhe guximi do të thoshin sagë.

Ruani ekuilibrin: Rregulli i artë për të kapërcyer (ose të paktën të përpiqemi për të kapërcyer) një tradhti është që të mbani ekuilibrin tuaj. Lëvizje të ashpra të tilla si përplasja e derës në fytyrën e tradhtarit, ose përkundrazi, falja shumë shpejt janë sjellje instiktive që ne duhet t’i shmangim me të vërtetë. Në fillim mund të jetë shumë e vështirë dhe me të vërtetë e vështirë për t’u ruajtur, por një ekuilibër i shëndetshëm, edhe nëse është i shkurtër, është i domosdoshëm: kjo është arsyeja pse përkulja ndaj miqve dhe njerëzve që na duan është thelbësore. Pastaj le të marrim gjithë kohën që ne kemi nevojë për të kuptuar pse partneri ynë përfundoi në krahët dhe në shtratin e një tjetre. Shpjegimet janë të rëndësishme sepse ato na ndihmojnë për të kuptuar se cilat ishin fushat e përmirësimit të marrëdhënieve tona që kemi anashkaluar. Ju kurrë nuk ndaloni të mësoni.

Sfera magjike: Ne nuk mund të dimë të ardhmen, por të kuptojmë se cilat ishin qëllimet e vërteta të shkelësit të kurorës është thelbësore. Nëse partneri me të vërtetë dëshiron të kthehet në dele sepse ai ende mendon për një të ardhme së bashku ose nëse qëndron me ne nga frika, nga faji ose thjesht nga ngushëllimi, është koha ta mësojmë. Një gjë është e sigurt: të gabosh, është njerëzore, por këmbëngulja është e keqe, kështu që ne gjithashtu mund të vendosim të shkojmë përpara së bashku, por sigurisht që asnjë shkelje nuk do të tolerohet më, nën dënimin e shkatërrimit të plotë të marrëdhënies.

A e dini se cila është e reja? Eh, po: ka diçka të re dhe tani duhet të zëmë vendin e parë. Nëse ne kemi sakrifikuar një pjesë të jetës sonë – dhe nganjëherë pothuajse çdo gjë – për gjysmën tonë, tani gjërat duhet të ndryshojnë. Le të harrojmë ndjenjat negative, të cilat ndikojnë në shëndetin tonë dhe në fytyrën tonë si zemërim, pakënaqësi, urrejtje. Është e padobishme që vazhdimisht ta qortosh për atë që ndodhi: nëse e mbajmë partnerin tonë do të kemi rezultatin e vetëm për ta bërë atë të ikur, ndoshta këtë herë përgjithmonë. Në vend të kësaj, le të mbështetemi te vetja, të kujdesemi për pamjen tonë dhe qetësinë tonë. Përdorni pak buxhetin tuaj dhe merrni disa ditë pushimi, takohuni me shokë e shoqe që ju kanë pritur prej kohësh. Distanca largon shqetësimet dhe do të provojë ndjenjën tonë dhe të tij. Nëse janë trëndafila, ata do të lulëzojnë … dhe sezoni i pjesës tjetër është vetëm ai i duhuri!