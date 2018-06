Dashuria e nënës ndikon në madhësinë e trurit të fëmijës

Hetimi dhe krahasimi i imazheve të trurit të dy trevjeçarëve kanë zbuluar fakte tronditëse se si dashuria e nënës ka ndikim në zhvillimin e fëmijës.

Xhirimet kanë zbuluar se truri në pjesën e majtë, i cili i përket një trevjeçari normal, është dukshëm më i madh dhe përmban më pak zona të errëta në krahasim me pjesën e djathtë që i takon një trevjeçari i cili i ka mbijetuar keqtrajtim ekstrem.

Neurologët pohojnë se dallimi në madhësinë e trurit të tyre kryesisht shkaktohet nga mënyra se si nënat e tyre i trajtojnë ata.

Në shikim të parë, duke shikuar në trurin e duhur do të thoshte se fëmija ka pësuar lëndime ose sëmundje në të kaluarën, por ekspertët thonë se e vërteta është se ndoshta është lënë pas dore nga nëna, ndërsa një fëmijë tjetër me tru më të madh dhe më të zhvilluar u rrit me shumë dashuri dhe mbështetje familjare.