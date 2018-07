“Dashni” kënga më e re nga Lori

Loreta Kaçka e njohur për publikun si Lori këto ditë ka publikuar disa projekte radhazi.

Ndërsa, tani këngëtarja ka bërë të ditur se pas dy dite lanson këngën e re, shkruan lajmi.net.

“Dashni” titullohet kënga e re, të cilën Lori e sjell në duet me Ardit Çunin, ndërsa do të shoqërohet edhe me videoklip.

Në llogarinë e saj në Instagram, këngëtarja ka publikuar detaje nga ky projekt si dhe videon paralajmëruese të këngës.

Kurse, detaje të tjera rreth këtij projekti dhe të tjerëve që pritet t’i lansojë së shpejti ajo i zbuloi në intervistën për “Mirage”, të cilën mund ta ndiqni në linkun e mëposhtëm. /Lajmi.net/