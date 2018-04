Dardan Sejdiu flet për emrin dhe logon e partisë së re

Sejdiu në një prononcim për Insajderi, ka thënë se përkundër që nuk i ka parë fotografitë e publikuara nga mediat, ende nuk është vendosur për emrin dhe llogon e re të partisë.

Deputeti Sejdiu shton se ani pse orientimi i partisë së tyre të re do të jetë social demokrate, nuk është definuar që emri i saj të jetë “Partia Socialdemokrate”, e as për llogon përfundimtare që do ta ketë kjo parti.

“Nuk i kam parë fotografitë që qenkan publikuar. Por, ne jemi oorientim socialdemokrat, por nuk është definitive që emri i partisë së re do të jetë emri ‘Partia Socialdemokrate‘ e as llogo e partisë së re nuk janë definitive. Ne si grup jemi duke i diskutuar për mënyrën dhe formën e organizimit në të ardhmën“, ka thënë Sejdiu.

I pyetur për kohën kur do të mund të dilnin përfundimisht me themelimin e partisë, Sejdiu nuk ka dashur që të flas, duke thënë se në momentin e organizimit të tërësishëm të saj, do të bëhet publike për qytetarët e vendit.