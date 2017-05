Dardan Molliqaj thotë se LDK-ja u dorëzua

Sekretari Organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj ka thënë se kandidimi i Avdullah Hotit për kryeministër nga radhët e Lidhjes Demokratike e Kosovës është dorëzim i kësaj partie.

Sipas Molliqajt, Avdullah Hoti është njeri jokarizmatik dhe pa ndikim në LDK. Këto vlerësimi Molliqaj i ka dhënë përmes një shkrimi në profilin e tij në “Facebook”, transmeton lajmi.net

Ky është shkrimi i plotë i Molliqajt:

Kandidimi i Avdullah Hotit nga LDK tregon dorëzimin e LDK-së.

A vërtetë mendon LDK-ja që mundet me fitu me Avdullah Hotin? Që mundet me bë betejë nën udhëheqjen e tij? Që mundet me e luftu SHIK-un dhe PDK-në me të? Me njeriun më jokarizmatik dhe pa ndikim në LDK… Avdullah Hoti u zgjodh për shkak se është besnik i Isës, pastaj për shkak të ruajtjes së konsensusit të brishtë në LDK, etj. por në asnjë mënyrë nuk u zgjodh për të fituar LDK-ja.

Kjo e konfirmon edhe njëherë që vetëm Lëvizja VETËVENDOSJE! dhe kandidati i saj janë seriozë në synimin për ta ndryshuar gjendjen politike në Kosovë. Për ta luftuar krimin e korrupsionin, për ta zhvilluar ekonominë dhe rritur barazinë.

Kjo tregon që Lëvizja VETËVENDOSJE! do të fitojë.