Dallimi mes Ronaldos dhe Messit: Shikoni simulimet qesharake të portugezit ndaj Juves

Portugezi kërkoi dy penallti qesharake në pjesën e parë ndaj Juventusit.

Cristiano Ronaldo vazhdon të simulojë.

Sigurisht, gjyqtari nuk e akordoi asnjëren prej tyre. /Lajmi.net/

Just watching Madrid and Ronaldo does this when 0-2 down pic.twitter.com/TJ72ZMLHwD

I mean really?

Ronaldo really is terrible. Waving his hands about to get players booked, diving about like a girl… #RMAJUV #RealMadridJuve pic.twitter.com/xauXkCEQa4

— ⚽⭐ Ginny ⭐️⚽️ (@Ginnylong88) April 11, 2018