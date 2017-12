Dalin statistikat, premiera e ‘Egjelit’ shikohet në mbi 100 shtete

Episodi i 31-të i ‘Egjelit’ që u shfaq mbrëmë në gjirafavideo.com pati një sukses të jashtëzakonshëm të shikueshmërisë.

Stupcat dhe gjirafavideo.com kanë arritur një marëveshje që premiera e këtij seriali shumë të shikuar të jepet pikërisht në platformën online të Gjirafës dhe rezultatet po tregojnë një sukses të madh të kësaj premiere të shumëpritur nga publiku kosovar, shkruan lajmi.net

Rreth kësaj marëveshje në një intervistë të dhënë për emisionin ‘Mirage’, drejtori ekzekutiv i Gjirafës, Mergim Cahani ka qenë i bindur se nuk do të ketë ndonjë ‘problem’ dhe se kjo mënyrë e funksionimit do të jetë i pranueshëm dhe shumë i pëlqyer nga publiku pasi do ta kenë si mundësi që t’i shkakrojnë episodat dhe t’i shohin edhe pa internet.

E sot kur statistikat kanë arritur jemi duke folur për shifra marramendëse që tregojnë suksesin e këtij seriali.

Me 50,000 shikime vetëm mbrëmë deri në ora 23:59 (mbrëmja e lansimit) dhe me shikues nga më shumë se 100 shtete, këto statistika tregojnë për një pavarësi të medias online.

Këtë marëveshje bashkëpunimi e kanë mirëpritur edhe vetë aktorët e serialit ‘Egjeli’ të cilët kanë folur gjithashtu në ‘Mirage’ ekskzulivisht./Lajmi.net/