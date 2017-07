Dalin pamjet e para të unazave të Saturnit

Shkencëtarët sapo morën pamjet e tyre të para në hapësirën midis Saturnit dhe unazave të saj. Dhe këto pamje janë mahnitëse.

Të mërkurën e kaluar, ekipi hetimor hapësinor i NASA-s, Cassini, bëri njëzet e dy zhytjet e planifikuara përmes unazave rreth planetit të Saturnit. Asnjë objekt i bërë nga njeriu nuk kishte arritur kurrë deri në ato rrotullime të grimcave të akullit dhe pluhurit, transmeton lajmi.net

Cassini po udhëtonte me një shpejtësi prej 77,000 mph përmes rajoneve që ishin të trasha, me grimca potencialisht destruktive. Është bërë për të përdorur antenën e saj në formë gjelle si një mburojë, që të parandojë çdo komunikim me tokën gjatë zhytjes.

Gjatë gjithë ditës, shkencëtarët prisnin me padurim konfirmimin se roboti i vogël i tyre guximshëm kishte vazhduar hapat në hapësirë. Jo shumë kohë para mesnatës, rrjeti i thellë i hapësirës arriti të merrte sinjalin e largët të Cassinit.

Ndërsa të dhënat filluan të rrjedhin një miliardë kilometra mbrapa tokës, të gjithë njerëzit në kontrollin tokësor në Laboratorin e Propulsionit Jet në Pasadena të Kalifornisë brohorisnin masivisht.

Cassini kishte kryer punën e tij me sukses, duke dalur kështu në anën e sigurt. Shikoni më poshtë gjetjet e tij. /Lajmi.net/