Dalin pamjet e arratisjes së Gruevskit

Mediat malazeze kanë publikuar pamjet e para të arratisjes së ish-kryeministrit maqedonas, Nikolla Gruevski.

Më 11 nëntor ai kaloi nga Shqipëria drejt Malit të Zi me makinë diplomatike të ambasadës së Hungarisë në Tiranë.

Në të njëjtën ditë, Gruevski udhëtoi drejt Serbisë, e prej këtej hyri në Hungari ku kërkoi azil politik.

Në Serbi, ish-kryeministri maqedonas ka hyrë me një makinë me targa 55AO5, në të cilën kanë qenë Casar Josef Zoltan dhe Felegjazi Shaba me pasaporta hungareze.

Zoltan është zëvendës ambasador në Mal të Zi, ndërsa Shaba është konsull./Lapsi.al