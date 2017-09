Dafina tregon se a flet ende me ish partnerin e saj (Video)

Dafina Dauti është një nga këngëtaret më të dashura për publikun.

Krahas interesimit të projektet e saj, edhe jeta private ka zgjuar interes tek fansat e shumë të saj, shkruan lajmi.net

Lidhja me ish partnerin e saj, babain e vajzës së saj dhe komunikimi me të janë disa nga pikat kryesore që janë me kurioze për audiencën e gjerë.

E për të kuptuar se a flet akoma Dafina me ish partnerin e saj, kuptojeni në minutën e 4:25 të videos./Lajmi.net/