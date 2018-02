Dafina ‘çmend’ rrjetin me këtë imazh nga palestra

Këngëtarja Dafina Zeqiri është ndër artistet më të pëlqyera të estradës.

Në rrjete sociale ajo i mban vazhdimisht të informuar ndjekësit me të rejat rreth saj, shkruan lajmi.net.

Ditë më parë, ajo kishte thënë se ndoshta do ta bëj një befasi me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe të gjithë aluduan se do të vinte në Prishtinë.

Megjithatë, ajo të shtunën ka festuar bashkë me diasporën në Zvicër, nga ku edhe ka sjellë fotografi.

Në postimin e fundit bërë në Instagram, Dafina ka postuar një imazh të shkrepur kohë më parë nga palestra, e ku duket tejet seksi. /Lajmi.net/