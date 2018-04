Daçiq si Millosheviqi, ‘kërcënon’ Francën për Kosovën

Ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiq, i është kundërpërgjigjur raportimeve se Franca do të dërgojë notë proteste ndaj çdo shteti i cili eventualisht do ta tërheqë njohjen e pavarësisë së Kosovës në të ardhmen.

“Kjo mua më duket e pamundur”, deklaroi sot ai.

Madje Daçiq tha se Serbia është përballur sipas tij me problemin e njohjeve të pavarësisë së Kosovës tash e disa vite, mirëpo përsëri shteti i tij do të vazhdojë politikat e njëjta, transmeton lajmi.net.

“Askush nuk mund të na frikësojë duke në bërë shantazh. Ne do të vazhdojmë që t’u tregojmë të gjithëve që në rastin e Kosovës kemi të bëjmë me shkëputje dhe separatizëm, të cilat janë kundër ligjeve ndërkombëtare. Serbia nuk do ta njohë këtë shtet falso”, shtoi Daçiq.

Ai ripërsëriti deklaratat e tij se diplomacia serbe do të ‘korrë’ suksese në uljen e numrit të shteteve të cilat kanë njohur pavarësinë e Kosovës.

“Kjo do të ngjallë shumë reagime tek ata që mendojnë se kjo çështje është mbyllur dhe është një proces i pakthyeshëm, por ata do e shohin se kjo çështje do të kthehet përsëri prapa”, përfundoi Daçiq.

Ndryshe, gjatë ditës së sotme mediat serbe duke cituar deklaratat e Daçiqit se një shtet i BE-së do të dërgojë notë proteste ndaj çdo vendi që tërheq njohjen e Kosovës, raportuan se shteti në fjalë ishte Franca, me paralajmërime se edhe Britania e Madhe ka tendencë të veprojë njëjtë./Lajmi.net/