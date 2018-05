Daçiq e thotë edhe këtë: Çdo ditë thërras shtete të botës rreth pavarësisë së Kosovës

Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Daçiq, ka thënë se gjatë viteve të fundit Kosovën e kanë njohur gjithsej pesë vende.

Sipas tij Kosova ka ngecje në njohjen për shtetësinë e saj.

Ai thotë se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës, por thekson “faktin” se disa shtete madje edhe e kanë tërhequr njohjen e pavarësisë së saj, ndërsa ka shquar shpresën se numri i shteteve që do ta njohin Kosovën do të bjerë nën 100.

“Çdo ditë thërras ndonjë vend për të parë se çfarë bëjnë. Dje e kam thirrur Mauriciusin, të premten Moldavinë e Nigerinë”, tha Daçiq duke shtuar se Serbisë i duhet lobim më i madh në Uashington, shkruan Danas.

Daçiq thotë se çdo vend që ka ulëse në OKB është i rëndësishëm dhe se pothuaj çdo ditë thërret ndonjërin nga këto vende “për të parë se çfarë bëjnë”. /Lajmi.net/