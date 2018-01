Cufaj: Përfshirja e Haradinajt në listën e 5 personave më të kërkuar, mungesë drejtësie

Gazetari i njohur kosovar, Beqë Cufaj i ka reaguar ndaj artikullit të “Times” ku radhitë kryeministrin Ramush Haradinaj, në listën e pesë personave më të kërkuar në botë.

Ai pyet nëse kjo është shaka apo gazetari, duke thënë se në mungesë të drejtësisë kryeministri i Kosovës, renditet në mesin e personave të gabuar, transmeton lajmi.net.

“Shaka apo gazetari? Krahasimi i Kryeministrit të një Shteti (si Republika e Kosovës) me Assange, Gylen, Puigdemont, Saakashvili si “të kërkuar” është vetëm mungesë drejtësie …”, ka shkruar ai në llogarinë e tij në Tëittet. /Lajmi.net/

Joke or journalism? To compare the Prime Minister of a State (Republic of Kosovo) with Assange, Gülen, Puigdemont, Saakashvili as “Wanted” it’s just a lack of straightforwardness…The 5 most wanted geopolitical fugitives of 2018, by @ianbremmer https://t.co/vps8f6ZemO

