Coutinho: Këtë futbollist të Liverpoolit e dua te Barcelona

"Don Balon" ka raportuar se braziliani kërkon të bashkohet me ish-bashkëlojtarin te suadra katalunase.

Philippe Coutinho ka zgjedhur transferimin e ri të Barcelonës.

Sipas mediave spanjolle, ai e dëshiron Emre Canin e Liverpoolit, përcjellë “Lajmi.net”.

Can nuk ka kontratë me Liverpoolin dhe pritet të largohet me parametra zero. /Lajmi.net/