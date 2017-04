‘Çmendet’ vëllai i madh, i fut Xhenin, Lupqen dhe Sidritën mes të bretkosave për buxhetin e javës (Foto)

Xheni ka fobi bretkosat.

Mirëpo, ajo, Lupqe dhe Sidrita kanë në dorë buxhetin e gjithë banorëve të BBA9, pasi nëse ata rrinë në një vaskë me bretkosa për 1 minutë, buxheti fitohet, shkruan lajmi.net

Ndonëse ka shumë frikë, Xheni qëndroi dhe ia doli. Pas saj ia doli dhe Lupqe.

Por nuk mbaroi me kaq. BB i tha Xhenit që nëse kap me dorë një bretkosë ajo do ketë një bonus. Ajo nuk e kapi dot asnjë pasi i iknin nga dora.

E njëjta gjë ka vlejtur edhe për Lupqen dhe ai kapi disa por i ikën nga dora edhe atij.

Të njëjtat gjëra vlejtën edhe për Sidritën dhe që të tre ia dolën, duke u fituar buxheti për këtë javë./Lajmi.net/